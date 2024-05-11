Güneyde Bakanlar Kurulu, RMMO’nun 2016’da oluşturduğu sözleşmeli (profesyonel) askerler kurumunu esnek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla bir dizi modernizasyon ve yükseltme tedbirine karar verdi.

Politis, “Profesyonel Askerler İçin Kadro Olanağı” başlığıyla aktardığı haberinde, dünkü Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayı kaynak göstererek aktardı.

Buna göre profesyonel askerler, dönem sonunda yenilenen bir ya da üç yıllık sözleşmeler ile 10 yıllığına, yazılı sınavın da dahil olduğu bir dizi seçme prosedüründen sonra alınacak. Barem A2 ile işe başlayacak profesyonellere her bir hizmet yılı için muadil maaş artışı verilecek. Profesyoneller her ay 100 euro, RMMO’nun seçkin birliklerinde görev yapan profesyoneller ise 200 euro özel ödenek alacak.

Bir miktar profesyonel, 10 yıllık görev süresini doldurduktan sonra seçme ve derece yükseltme prosedürlerini yerine getirmek şartıyla, diğer RMMO subaylarında olduğu gibi 57 yaşına kadar çalışabilecek. Maaş baremleri A2-A5-A7 olabilecek.

Halen görevde olan profesyonellerin görevine son verilme yaşı, bugün olduğu gibi 42 olacak, maaş baremleri A2’den A1’e yükseltilecek ve kendilerine aylık ödenek verilecek. Bir miktar profesyoneli 10 yıllık görev süresi sonrasında, yazılı sınav da dahil gerekli seçim prosedürünü yerine getirmesi şartıyla barem A2-A5-A7’e yükselebilecek. Halen görevde olan profesyonellerle ilgili düzenlemeler 1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.