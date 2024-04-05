Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) helikopteri ile Rum polisine ait bir insansız hava aracının (drone) GPS (Global Konumlandırma Sistemi) sistemlerinde sorunlar yaşandığı ve polis dronunun kaybolduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, 11 Nisan tarihinde yapılacak “Argonaftis” (Argonotlar) tatbikatı hazırlık aşaması sırasında RMMO’ya ait bir helikopterin GPS sisteminde arıza meydana geldiğini yazdı.

Gazete, söz konusu helikopterin akıbetine ilişkin daha fazla bir bilgiye yer vermezken, Rum polisine ait bir dronun da yine aynı sebepten kaybolduğunu akardı.

Polis dronunun bulunamadığını belirten gazete, GPS sistemlerinde yaşanan arızanın sebebinin ise, İran saldırılarından endişe duyan İsrail’in dünya çapında GPS sistemlerine müdahalede bulunması olduğu iddialarının gündemde olduğunu yazdı.