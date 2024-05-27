Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, 12-24 Mayıs tarihlerinde Ürdün’de gerçekleştirilen çok uluslu “Eager Lion 2024” tatbikatına katıldığı belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesine göre Ürdün’deki “King Abdullah II” Özel Harekat Merkezi’nde gerçekleştirilen tatbikatta 33 ülke yer aldı.

RMMO Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada tatbikata katılımın, personele diğer ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin ilgili personeliyle birlikte eğitim yapma fırsatı sunması açısından özellikle faydalı olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca tatbikatın, RMMO ve diğer ülkelerin silahlı kuvvetleri arasında gelişen mükemmel ilişkiyi ve yüksek düzeydeki askeri iş birliğini de teyit ettiği ifade edildi.