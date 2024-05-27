Güney Kıbrıs’ta hafta sonu yaşanan polisiye olaylar bugünkü Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Lefkoşa’ya bağlı “Koçinotrimitya” bölgesinde 43 yaşındaki bir şahsın evine izinsiz olarak giren iki kişinin, ev sahibine saldırdığını yazdı.

Habere göre ev sahibi polise yaptığı şikayette, iki şahsın izinsiz olarak evine girdiğini ve bıçak olduğuna inandığı bir cisimle kendisine saldırdığını belirtti.

Gazete polisin olayla ilgili olarak 27 ve 23 yaşındaki iki şüpheliyi tutukladığını yazdı.

Habere göre hafif yaralanan 43 yaşındaki şahıs ise hastanede tedavi altına alındı.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Güney Lefkoşa’ya bağlı Ay.Demet bölgesinde bulunan hipodromdaki metalik yapı kulesinde, dün sabaha yakın yangın çıktığını yazdı.

Habere göre yapılan ilk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi.

Aynı gazete bir başka haberinde ise iki şahsın, Baf’ta iki turistin ikamet ettiği eve girerek silah tehdidiyle para çaldıklarını yazdı.

Habere göre evde bulunan iki turist kadın, tasarruflarında bulunan bin 800’ü hırsızlara verirken bahse konu kişiler parayı alarak olay yerinden kaçtı.

-Polis ve KİP için yeni “silah”

Fileleftheros gazetesi “Polis ve KİP’in Yeni “Silahı” İçin Geri Sayım” başlıklı haberinde, Rum İstihbarat Teşkilatı(KİP) ve polisin, yıllardır talebi olan, sahip olunan veya kullanımda olan SIM ve eSIM abonelerinin kimliklerinin tanımlanmasını sağlayan mevzuat için geri sayımın başladığını yazdı.

Gazete bu yasal mevzuatla birlikte artık suç işleyenlerin isimsiz bir şekilde büfelerden mobil kart alamayacağını belirtti.