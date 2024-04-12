İran’ın, Suriye’deki konsolosluğuna hava saldırısı düzenleyen ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nde üst düzey bir komutanı da dahil 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail’e misillemede bulunması olasılığı Orta Doğu’yu teyakkuza geçirirken İsrail Hava Kuvvetleri’nin RMMO ile İran simülasyonlu ortak tatbikat icra ettiği bildirildi.

Alithia haberi “Orta Doğu İsrail’e İran Saldırısı Konusunda Teyakkuzda… Netanyahu’nun Şam’ı Vurması Bölgeyi Zor Duruma Soktu… ABD Hazırlık Halinde” başlığıyla manşete çekti.

Gazete İngiliz Telegraph gazetesini kaynak göstererek İsrail Ordu Radyosu’nun dün, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile “İran’a saldırıyı simüle eden ortak tatbikatlar icra ettiği” haberini yayımladığını aktardı.

Habere göre “Telegraph” İsrail Ordu Radyosu’nun, Amerikan ordusu ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile koordine halinde Güney Kıbrıs üzerinde icra edilen geniş menzilli tatbikatların, “uzak bir hedefe saldırıyı da içerdiği bilgisini aktardı.

“OSINTdefender” isimli bir asker bloker de tatbikatların, en az bir filoluk İsrail savaş uçaklarının, İsrail’e misilleme hazırlığındaki İran’ı veya onun saldırı yetkisi verdiklerini vurma simülasyonu gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre İsrail Hava Kuvvetleri’nin manevralarıyla ilgili haberler, İsrailli subayların, İran’dan Cruise füzeleri, balistik füzeler ve İHA’lar ile gelecek benzeri görülmemiş bir saldırıya karşı hazırlandıkları açıklamasının ardından geldi.