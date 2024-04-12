Ramazan Bayramı bugün sona eriyor. Salı gün başlayan üç günlük bayramın son gününde de kutlama ve bayramlaşma devam ediyor.

Bayram boyunca aile büyükleri, eş dost ve akrabalar ziyaret edildi, bayram şekerleri ve tatlıları ikram edildi, bayram sofraları kuruldu.

Her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşlar kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret ederek dualar etti ve çiçekler bıraktı.

Bayram sürecince Merkezi Cezaevinde kalan mahkum ve tutuklular da, bayram görüşünden yararlanarak, aileleri ve yakınları ile bir araya geldi.

Bakanlar Kurulu kararıyla kamuda verilen idari izinle hafta sonları dahil 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili pazar günü sona erecek.