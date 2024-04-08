Barış Harekatı sırasında gerçekleşen çatışmalarda ölen ve yakın zamana kadar kayıplar listesinde bulunan 15 RMMO askerinin cenaze töreni gerçekleştirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, RMMO mensubuyken 1974 Barış Harekatı’nın ikinci aşamasındaki çatışmalarda ölen ancak kayıplar listesinde bulunan 15 askerin naaşlarının, kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından dün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildiğini yazdılar.

Gazete haberinde, törende gerçekleştirilen konuşmalara yer verirken, aynı alaya mensup 4 askerin daha kayıplar listesinde olduğunu aktar4dı.