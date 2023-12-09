Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda üye değişti

Bir kişi yasaklı göçmen ilan edildi



Lefkoşa, 9 Aralık 23 (TAK): Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı temsilcisinde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bakanlık temsilcisi Osman Bora Çağakan, başka bir kuruma atandığı için yerine Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü Huriye Kutup’un atandı.

-Girne Limanı’ndaki 17 işletmeye yaklaşım 6 milyon TL hibe veriliyor

Restorasyonu süren Girne Antik Liman’daki işletmelere kapalı kaldıkları süredeki mağduriyetlerini gidermek adına hibe veriliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, limandaki çoğunluğu restoran olan 17 işletmeye 5 milyon 979 bin TL ödenecek.

Bu miktar Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'ndan karşılanacak.

-İstanbul Konsolosluğu’na ait eski ikametgah satılıyor

Bakanlar Kurulu, KKTC İstanbul Başkolsolosluğu’na ait Ataköy’deki eski ikametgahın satılmasına karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, söz konusu ikametgahın satışı için KKTC İstanbul Başkonsolosluğu yetkili kılındı.

-Bir kişi yasaklı göçmen ilan edildi

Bakanlar Kurulu, 13 Eylül 1958 doğumlu Victor Mihailoviç Paniushin (Panyushin) isimli şahsın yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Paniushin, Suç Örgütü Kurma, Yasadışı Şans Oyunları Düzenlemek ve Yönetmek, Bir Grup Kişinin İki veya Daha Fazla Kişiyi Kasten Yaralaması, Bir Kişinin Organize Bir Grup Tarafından Kaçırılması" suçlarından Rusya adli makamlarınca iadesi amacıyla aranması sebebiyle Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek yasaklı göçmen ilan edildi.