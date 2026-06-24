Qualcomm'dan yapılan açıklamada, bu hamlenin şirketin veri merkezlerindeki yapay zeka yazılım temelini güçlendireceği vurgulandı.

Satın almanın, Qualcomm'un donanım alanındaki becerisini Modular'ın donanımdan bağımsız çalışan açık yazılım ekosistemiyle birleştireceği belirtilen açıklamada, geliştiricilerin Modular'ın platformu sayesinde yapay zeka modellerini, yeniden yazmaya gerek kalmadan çeşitli mimarilerde tek bir seferde inşa edip daha düşük maliyetle her ortama dağıtabileceği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, satın almanın 2026'nın ikinci yarısında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Qualcomm Üst Yöneticisi (CEO) Cristiano Amon, bu satın almanın sadece Qualcomm için değil, yapay zeka sektörü için de "dönüm noktası niteliğinde olduğu" değerlendirmesini yaptı.

Ajan yapay zeka ölçeklendikçe, sektörün çok satıcılı mimarilere doğru ilerlediğine işaret eden Amon, "Geleceğin, çeşitli işlem ortamlarında çalışabilen ve müşterilere yapay zekayı nerede ve nasıl dağıtacakları konusunda gerçek seçenekler sunan geliştirici dostu, yatay platformlara ait olduğuna inanıyoruz. Modular ile birlikte, ölçeğimizi ve enerji verimliliği sağlayan veri merkezi teknolojilerimizi açık ekosistem yaklaşımıyla birleştirerek bu değişimi hızlandırıyor ve yapay zekanın bir sonraki bölümüne yön vermeye yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Modular Kurucu Ortağı ve CEO'su Chris Lattner de Qualcomm ile birlikte, yapay zeka gelişimini geliştiriciler için daha erişilebilir ve performanslı hale getirebileceklerini kaydetti.

Öte yandan, Qualcomm'un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde de anlaşma karşılığında Modular'ın hissedarlarına 19,2 milyon adede kadar Qualcomm adi hisse senedi ihraç edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Şirketin hisse fiyatına göre, satın alma işleminin yaklaşık 4 milyar değerinde olacağı hesaplandı.