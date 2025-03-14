Suudi Arabistan'daki görüşmelerden sonra Ukrayna'nın 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu açıklamasından sonra, Rusya lideri Vladimir Putin ülkesinin ateşkes teklifini kabul etmekle birlikte, birçok noktanın aydınlığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Putin Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'yla düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'a uğraşları için teşekkür ederken "Fikrin kendisi doğru ve kesinlikle destekliyoruz. Fakat görüşmemiz gereken hususlar var. Amerikalı arkadaşlarımızla da görüşmeliyiz" diye konuştu.

Putin konuyu ele almak üzere Trump ile görüşebileceğini de kaydetti.

Ancak Putin, "Ateşkes yaparsak bu ne anlama gelecek. Ateşkes emrini kim verecek ve bu emirlerin değeri ne olacak" dedi, anlaşmanın olası ihlallerini 2000 kilometrelik cephe hattında kimin gözlemleyeceğini sordu.

Putin ayrıca, "Bu 30 gün nasıl kullanılacak? Ukrayna'nın zorla askere almalara devam etmesine izin verilecek mi? Silah gönderilecek mi? Ya da bunların hiç biri yapılmayacak mı? Teyit meselesi nasıl çözülecek? İhlal gibi bir şey olmayacağını kim garanti edecek. Bunlar ciddi sorular" ifadelerini kullandı.

Tartışmalı konular arasında saydığı Kursk bölgesiyle ilgili de konuşan Putin, Rusya'nın bu bölgede kontrolü geri aldığını, Ukrayna birliklerinin "izole edildiğini" söyledi.

Putin, "Kursk'taki Ukraynalılar için iki seçenek var: Teslim olmak ya da ölmek" dedi.

Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov da daha önce Kiev ile kısa süreli ateşkesi reddederek "Kısa süreli ateşkes sadece Ukrayna'nın geçici bir süre soluk almasını sağlar" demişti.

Uşakov daha sonraki açıklamasında da teklifin Rusya'nın pozisyonunu dikkate alması gerektiğini kaydetmişti.

Putin'in kısa süre sonra ABD'li temsilci Steve Witkoff'la kapalı kapılar ardında bir görüşme yapması bekleniyor.