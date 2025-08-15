Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yapacağı görüşmede Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesinin yanı sıra Rus-Amerikan ilişkilerindeki sorunların ele alınması bekleniyor.

Trump, yeniden göreve gelmesinden sonra ilk defa Putin ile ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek.

Zirvede Putin’in çantasında Ukrayna meselesinin çözümüyle ilgili öneriler ve ikili ilişkilere dair konular yer alacak.

Kremlin, Putin ve Trump’ın bu zirvede Ukrayna’da uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını müzakere etmeye odaklanacağı bilgisini paylaşarak, görüşmenin öncelikli gündemine dikkati çekti.

Bu yüzden, zirvede Ukrayna konusu masaya geldiğinde Putin’in 14 Haziran 2024’te açıkladığı barışın şartları üzerinden müzakereleri sürdüreceği kaydediliyor.

Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüye kavuşturulması, silahsızlandırılması, Nazilerden arındırılması, Ukrayna'daki Rusça konuşan vatandaşların hak, özgürlük ve çıkarlarının tam olarak güvenceye alınması, ilhak ettiği Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'nın toprakları olarak tanınması ve Batı'nın uyguladığı yaptırımların kaldırılması, Moskova'nın en temel şartları arasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çabasıyla gerek 2022’de gerekse bu yıl içinde Rus ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptığı doğrudan müzakerelerde elde edilen sonuçların da gündemde yer alabileceği değerlendiriliyor. Putin, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’daki barış müzakerelerini “olumlu” nitelendirmiş ve müzakerelere her zaman ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.

- Rus-Amerikan ilişkilerindeki sorunlar da gündemde olacak

Zirvede eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde iyice bozulan Rus-Amerikan ilişkilerinin normalleşmesine ivme kazandıracak müzakerelerin gerçekleşmesi de öngörülüyor.

Ekonomik ilişkiler ve ortak ticari projelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra iki ülke arasında iptal edilen doğrudan uçuşların yeniden sağlanması da masada yer alacak.

Gerek ABD gerekse Rus tarafının son verdiği nükleer silahlara ilişkin anlaşmaların yeniden gündeme gelebileceği de göz ardı edilmiyor.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Alaska ve Arktik’te Rusya ile ABD arasında büyük projelerin gerçekleştirilmesi perspektifinin bulunduğunu belirterek, zirvede ortak projelerin gündemde olabileceğinin sinyalini vermişti.

Ayrıca Kremlin, zirve sonucunda herhangi bir belgenin imzalanmayacağını da duyurmuştu.

- Trump’ın toprak takası önerisi

ABD Başkanı Trump da Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yapacağı müzakere sonrası çözümün son aşaması olarak Putin’i Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile aynı masaya oturtmak istiyor.

Rusya’nın tüm şartlarına karşılık, “Ukrayna lehine bir toprak takası” planını masaya koyacağını da bizzat kendisi ifade eden Trump, Ukrayna için güvenlik garantileri hususunu Putin’in önüne koyacak.

Ukrayna'da ateşkese ulaşılması hususunda ısrarlı olması beklenen Trump’ın istediklerinin olmaması halinde Rus ekonomisine yönelik yaptırımları öne süreceği ifade ediliyor.

Bu zirvenin ardından Putin ile Trump’ın bu defa Rusya’da ikinci zirveyi yapması bekleniyor.