Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gereken konuları pazartesi günü Washington'da kendisiyle bir araya gelerek ele alacaklarını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelen Trump ile zirvenin ardından telefonla görüştüğünü aktardı.

Önce Avrupalı liderlerin katılımıyla, daha sonra baş başa yaklaşık bir buçuk saat Trump ile telefonda konuştuğunu belirten Zelenskiy, "Başkan Trump'ın Ukrayna, ABD ve Rusya arasında üçlü bir toplantı önerisini destekliyoruz. Ukrayna, kilit konuların liderler düzeyinde görüşülebileceğini ve üçlü formatın buna uygun olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Ukrayna ile ilgili güvenlik konularını da ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, Avrupa'nın da bu konudaki her aşamaya katılması gerektiğini vurguladı.

Pazartesi günü ABD'de olacağını aktaran Zelenskiy, "Pazartesi günü Washington'da Başkan Trump ile cinayetlerin ve savaşın sona ermesinin tüm ayrıntılarını görüşeceğim." ifadesine yer verdi.