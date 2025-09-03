Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Çin'de bir araya geldi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Çin'in başkenti Pekin'de 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen gala resepsiyonu sonrasında Putin, Kim ile birlikte görüşme yapılacak yere daha önce Kuzey Kore liderine hediye ettiği Rus yapımı Aurus makam arabasıyla birlikte geçti.

Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerin doğrudan kendilerini ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Çünkü ülkelerimiz Nazizm, faşizm ve militarizme karşı ortak mücadelede yer aldı." dedi.

Son zamanlarda Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin özel, güvenilir, dostane ve müttefiklik karakterine dönüştüğüne dikkati çeken Putin, şunları söyledi:

"Sizin girişiminiz üzerine, özel askeri kuvvetleriniz, yeni anlaşmamız (Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık) uyarınca Kursk bölgesinin kurtuluşuna katıldı. Askerlerinizin cesurca ve kahramanca savaştığını belirtmek isterim. Silahlı kuvvetlerinizin ve askerlerinizin ailelerinin yaptığı fedakarlıkları asla unutmayacağımızı belirtmek isterim. Modern neo-Nazizm'e karşı ortak mücadeleye katılımınız için Rus halkı adına size teşekkür etmek istiyorum."

Kuzey Kore lideri Kim ise geçen yıl haziran ayında her iki ülke arasında devletler arası anlaşmanın imzalanmasından bu yana ilişkilerin her açıdan geliştiğini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Bu anlaşma çerçevesinde ve kardeş Rus halkı ve ordusuyla bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerimiz doğrultusunda ortak bir mücadele yürüttük, ve yoldaş Putin, askerlerimizin başarılarını defalarca ve burada da övdüğünüz için size özel şükranlarımı sunuyorum. Rusya'ya yardım etmek için yapabileceğimiz bir şey varsa, mutlaka yapacağız ve bunu kardeşlik görevimiz olarak göreceğiz. Rusya'ya yardım etmek için her şeyi yapacağız."

Çeşitli sektörlerde her alanda işbirliği yaptıklarının altını çizen Kim, tüm bunların zamanın gereklerini karşılaması ve aynı zamanda iki ülke halkının refahını artırması gerektiğini sözlerine ekledi.