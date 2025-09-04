Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, M çiçeği virüsünün (mpox) yayılmaya devam ettiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, M çiçeği virüsünün ülkenin tüm 16 vilayetine yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 21 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği, böylece mayıstan bu yana vaka sayısının 467'ye yükseldiği belirtildi.

Yetkililer, ülke genelinde virüse karşı kampanyanın başlaması için temin edilen aşının ülkeye ne zaman ulaşacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.