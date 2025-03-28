Erken tanının hayat kurtardığını yineleyen Kanser Hastalarına Yardım Derneği prostat kanseri tarama sonuçlarını paylaştı: “749 kişiden 109’unun sonucu pozitif”

Kanlıada: “Kanseri erken ve ileri aşamada saptamamın farkı büyük. Yaşayanlar olarak biz bunu çok iyi biliyoruz”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, prostat kanseri için Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt, Girne ve Lapta’daki taramalara katılan 749 erkekten 109’unun test sonucunun pozitif çıktığını, bu kişilerin bilgilendirilerek ileri tetkik için hekime yönlendirildiğini açıkladı; erken teşhisin hayat kurtardığını hatırlattı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada, bugün düzenlediği basın toplantısında “Prostat Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi (YDÜ) ile Laboratuvarlar Birliği iş birliğinde düzenledikleri, dün tamamlanan prostat kanseri tarama programının sonuçlarını paylaştı.

Taramaya katılan 749 kişiden kan alınarak Prostat Spesifik Antijen (PSA) testi yapıldığını belirten Kanlıada, Cumhurbaşkanlığı’nda başlattıkları taramayı Cumhuriyet Meclisi, Lefkoşa Mahkemeler önü, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt, Girne açık pazarlar ile Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’ne ait Lapta Kültür Merkezi’nde yürüttüklerini söyledi.

Kanlıada, kan alınan 749 kişiden 109’unun test sonucunun yüksek çıktığını, bu kişilerin bilgilendirilerek ileri tetkik için hekime yönlendirildiğini ifade ederek, “Sonuçlar geçtiğimiz yıllara oranla yüksek ama PSA testi her yüksek çıkan prostat kanseri değil. Tanı, ileri tetkiklerle konulur.” dedi.

Tarama programına katılanlara da katkı koyanlara da teşekkür eden Ayşe Kanlıada, “Ne yaptığımıza bakıp arkasını dönüp gidenler de oldu, buna üzüldük. Kanser önlenebilir bir hastalık. Erken tanı düzenli kontrolle mümkün. Bunu yapmak o kadar da zor olmamalı.” diye konuştu.

Taramanın sadece derneğin düzenlediği programlarla sınırlı olmadığını, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Erken Tanı Merkezi olduğunu anımsatan Ayşe Kanlıada, “Kanseri erken ve ileri aşamada saptamamın farkı büyük. Yaşayanlar olarak biz bunu çok iyi biliyoruz. Erken tanı hayat kurtarır, bunu hiç unutmayalım ve kendimize iyi bakalım.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın kanser taramalarını zorunlu hale getirmesi gerektiğini de belirten Kanlıada, erken teşhisle tanı alan hastaların sağlığında yıkıcı etkiler görülmeyeceği gibi tedavinin devletin bütçesine yük getirmeyeceğini kaydetti.

Kanlıada, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin çalışmaları hakkında da bilgi vererek, “Dünyayı etkileyen kanserle savaş durumundayız. Erken teşhisin önemini vurgulamak, insanları bilinçlendirmek, kanser tanısı alanlara yardım etmek, yol göstermek için buradayız. Para ve bağış değil, vatandaşların taramalarını düzenli yaptırmasını istiyoruz.” dedi.

Vatandaşlara derneğe gösterdiği duyarlılık için de teşekkür eden Kanlıada, Ramazan ayı nedeniyle önemli bağışlar aldıklarını ifade etti.

Derneğe gelen maddi katkıları bu ve bunun gibi tarama programlarında da kullandıkları dile getiren Kanlıada, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin giderlerinin sanılanın da üzerinde olduğunu söyledi.

Kanlıada, “Kira giderimiz çok. Kiralardan kurtulma şansımız olursa üyelerimize daha konforlu hizmeti tek çatı altında verebilmeyi istiyoruz.” dedi.

1-7 Nisan’ın Kanser Haftası olduğunu da anımsatan Kanlıada, Ramazan Bayramı’na denk gelen günlerde etkinlik olmayacağını, 10 Nisan’da okullarda ve sokakta kanserle ilgili farkındalık yaratacak rozetler dağıtacaklarını söyledi.