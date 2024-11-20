Creditwest Bank’tan yapılan açıklamaya göre, kadın üreticilerin sektördeki yerini güçlendirmeyi ve yenilikçi projelerini hayata geçirmelerini hedefleyen yarışmada başarılı olan projeler, toplam 510 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı.

Törende, Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi Başkanı ve Juri Üyesi Aslı Özgüç ve Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy birer konuşma yaptı.

-Ulusoy: “Kadın girişimcileri ve sürdürülebilir tarım projelerini desteklemeye devam edeceğiz”

Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Global Girişimcilik Haftası'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, tarım sektöründe sürdürülebilir yatırımları ve teknolojik dönüşümleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Ulusoy, Creditwest Bank olarak tarıma büyük önem verdiklerini ve sektörde birçok ürün ve hizmet sunduklarını ifade ederken, bir sonraki adım olarak tarımda fark yaratan sürdürülebilir projelere Melek Yatırımcı olmayı hedeflediklerini ve bu iş modelinde girişimcilere sermaye desteği sağlamanın yanı sıra, mentörlük hizmeti ve iş bağlantıları ile de gelişimlerine katkı sağlayacaklarını kaydetti

Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi işbirliği ile düzenledikleri kadın girişimci yarışmasında hibe ödülü almaya hak kazanan 16 projenin her zaman yanında olacaklarının altını çizen Ulusoy, tüm katılımcılara başarılar diledi.

Lefkoşa Grand Pasha Hotel’de düzenlenen törende ödüller, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Konseyi Başkanı ve Juri Üyesi Aslı Özgüç, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Mali Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Creditwest Bank Kredilerden Sorumlu Koordinatör Caner Demircioğlu ve Creditwest Bank Ticari Krediler Müdürü Özlen Paralik tarafından takdim edildi.

Creditwest Bank ve Çiftçiler Birliği yönetiminden oluşan bir jüri ekibi tarafından belirlenen hibe ödülleri şu şekilde belirlendi:

“20.000 TL Hibe Ödülü: Tülay İşkey, Kübra Şensoy, Ayşegül Bolat, Aycan Meriçhan, Behiye Pekdoğan, Aytül Yorulmaz, Fatma Muhtaroğlu, Nursel Ekici, Şerif Özege, Safiye Yavuz.

50.000 TL Hibe Ödülü: Feride Demir, Rengin Çağakan, Erşen Ummanel, Aynur Baş.

10.000 TL Mansiyon Ödülü: Ayben Kaygül.

100.000 TL Büyük Ödül: Figen Karafistan.