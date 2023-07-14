Posta Dairesi Müdürlüğü ile İskele Belediyesi arasında iş birliği protokolü yapıldı.

Posta Dairesi'nden verilen bilgiye göre, Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs ile İskele Belediye Başkanı Haşan Sadıkoğlu tarafından imzalanan protokol, İskele Belediyesine ait önceden belediye pazarı olarak kullanılan ve bugün içinde Arkeoloji Müzesini barındıran binanın kullanılmayan bir bölümünün İskele Posta Şubesi koli kabulü birimi olarak hizmet vermesini kapsayacak.

Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs, İskele ilçesinin son yıllarda nüfus yoğunluğu artan ilçelerden birisi olması, buna bağlı olarak da koli ve paket hizmetlerinin artmasının İskele Posta Şubesinde yer ve mekân sıkıntısı yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.

Örs, İskele Belediyesi’ne ait ve koli kabul birimi olarak kullanılmak üzere Posta Dairesi'ne tahsis edilen yer için, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'na Posta Dairesi adına teşekkür etti.