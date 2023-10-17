İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, seçimleri yüzde 35,38 oy oranıyla birinci tamamladı ancak Meclis çoğunluğunu sağlayamadı

Polonya'daki genel seçimler ve referandumda oyların sayımı tamamlandı, buna göre iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS), seçimleri yüzde 35,38 oy oranıyla birinci tamamladı.

Polonya Ulusal Seçim Komisyonu verilerine göre, seçimde 21 milyon 596 bin 674 kişi oy kullandı.

Seçimde yüzde 35,38 oy oranıyla ilk sırayı alan PİS'i, yüzde 30,70 ile ana muhalefet bloku Sivil Koalisyon, yüzde 14,4 ile Üçüncü Yol ittifakı izledi. Yeni Sol Parti yüzde 8,61, aşırı sağcı Konfederasyon Partisi yüzde 7,16 oy alabildi.

Ülkede partiler için baraj yüzde 5, ittifaklar için yüzde 8 olarak hesaplanıyor.

Tamamlanan oy sayımıyla yüzde 35,38 oy alan ve birinci olan PİS, diğer partilerin sonuçlarına göre Meclis çoğunluğunu kaybediyor. Bu durumda 3 muhalefet partisinin koalisyon kurarak Meclis'te çoğunluğu alması öngörülüyor.

Öte yandan 4 sorudan oluşan referanduma katılım oranı yüzde 40,91 olarak açıklandı. Buna göre yüzde 50'yi aşamadığı için referandum geçersiz sayılacak.

Muhalefet, seçmenlerine "referandum oylamasına katılmamaları ve yalnızca genel seçimler için oy kullanmaları" çağrısında bulunmuştu.