Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm, hükümetin 15 Ekim'deki parlamento seçimleri gününde ülke çapında bir referandum yapılması yönündeki önergesini kabul etti.

Konuya ilişkin oturumların ikinci gününde, önerge kabul edildi.

Sejm'de söz konusu öneri üzerine bir tartışma ve ardından oylama yapıldı. 233 milletvekili teklife "evet" oyu verdi, 211 milletvekili aleyhte oy kullandı, 8 milletvekili çekimser kaldı.

Teklifin geçmesi için gereken mutlak çoğunluk 227 oydu.

Kararın ardından söz konusu önerge, referandum emri verilmesine ilişkin bir karar taslağı hazırlayacak yasama komitesine gönderilecek.

Parlamento seçimleriyle birlikte yapılacak referandumda, "Devlet işletmelerinin Polonyalıların ekonominin stratejik sektörleri üzerindeki kontrolünü kaybetmesine yol açacak şekilde yabancı kuruluşlara satışını destekliyor musunuz?", "Şu anda kadınlar için 60 ve erkekler için 65 olan emeklilik yaşının yükseltilmesinden yana mısınız?", "Avrupa bürokrasisi tarafından dayatılan zorunlu göç mekanizmasına uygun olarak binlerce yasa dışı göçmenin kabul edilmesini destekliyor musunuz?" ve "Polonya'nın Belarus sınırındaki bariyerin kaldırılmasını destekliyor musunuz?" soruları yöneltilecek.