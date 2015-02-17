Polis Genel Müdürlüğü, M.D. isimli bir kişinin sahte 200 TL banknotları piyasaya sürdüğünü açıkladı. Polis, vatandaşlardan A 004382557 seri numaralı sahte banknotlara karşı dikkatli olup, şüpheli gördükleri kişileri polise bildirme çağrısı yaptı.



Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, M.D. (E-43) isimli kişinin 200’lik banknotlardan oluşan “Türk Lirası” cinsi sahte paraları bugün Girne’de bazı iş yerlerine vererek piyasaya sürdüğünün tespit edildiği kaydedildi.



Sahte paraların A 004382557 seri numaralı olduğu belirtilen açıklamada, ellerinde bu numarayla başlayan “Türk Lirası” cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları istendi.