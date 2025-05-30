Lefkoşa'da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Alpet trafik ışıkları yanındaki “kent güvenlik sistemleri kameralarının” kablo alt yapı tamir çalışmaları nedeniyle, Gazimağusa gidiş yönünde Kombos Ltd Organize Sanayi Bölgesi giriş kavşağı ile Alpet trafik Işıkları arasındaki güzergah, yarın trafiğe kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan çalışmaların yarına ertelendiği ve çalışmalar süresince ulaşımın Kombos Ltd ile Alpet Petrol arasındaki servis yolundan sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.