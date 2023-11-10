Polis, sürücüleri Dr. Fazıl Küçük Bulvarı konusunda uyardı. Polis Basın Subaylığı açıklamasında, Lefkoşa’da bulunan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın belirli yerlerinde, Karayolları Dairesi tarafından yol asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları yapıldığına işaret edilerek, bahse konu yolda trafiğin, çalışma bulunan yerlerde kontrollü olarak sağlandığı anımsatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Yol asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”