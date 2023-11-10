Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ, Ulu Önder Atatürk’ü anma etkinliği olarak, Tower Eğitim ve Uygulama Restoran’ında Ata'nın sevdiği yemeklerin ikram edildiği davet düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, davet DAÜ Turizm Fakültesi ile Sosyal ve Gastronomi Kulübü iş birliğinde, Atatürkçü Düşünce Kulübü ile Halk Dansları Kulübü’nün katkılarıyla düzenlendi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinden oluşan ekip tarafından hazırlanan menüde, fava, beyaz peynir, beyaz leblebi, kavun, yoğurt, kuru fasulye, hünkar beğendi, tereyağlı pirinç pilavı, su böreği, limonata ve irmik helvasına yer verildi. Etkinlikte Halk Dansları Kulübü tarafından zeybek oyunu sahnelendi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, yemekte yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün her alanda örnek bir lider olduğunu ve her başarısını dünyaya örnek olacak şekilde yaptığını vurguladı.

Kılıç, etkinlikle Atatürk’ün farklı bir açıdan anılacağını kaydetti ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Güven Ardahan ve DAÜ Gastronomi Kulübü Başkanı Asya Zengin de Mustafa Kemal Atatürk’ü sevdiği yemeklerle anmak istediklerini ifade etti.

Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Yağmur Gözder ise Atatürk’ün sevdiği yemekler hakkında bilgi verdi.

Söz konusu etkinliğe DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı (VYK) Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu, dekanlar, müdürler, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk de katıldı.