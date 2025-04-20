İnönü’de 900 rulo balya, Lefkoşa’da park halindeki araç yandı

İnönü’de 900 rulo balya, Lefkoşa’da ise park halindeki araç yandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 13.40 sıralarında, İnönü’de ağıllar bölgesinde, bir şahsa ait ağıl önünde toplu halde bulunan toplam 900 sano rulo balyası muhtemelen fermantasyon sonucu aşırı ısınma neticesinde yandı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Lefkoşa’da ise, 18.10 sıralarında, Ortaköy 5’nci Sokakta bulunan apartmanın park yerindeki EZ 023 plakalı araç, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yangın neticesinde aracın makine bölümü, sağ ve sol ön far ve ön tampon tamamen yandı.

-Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri)tasarrufu

Lefkoşa’da, dün saat 16.00 sıralarında, Ü.E’nin (E-36) kalmakta olduğu ikametgahta ve aracında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Ü.E tutuklandı.

Yine Lefkoşa’da 17.00 sıralarında, N.B’nin .(E-28) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. N.B de tutuklandı.

-Vahim zarar

Lefke’de dün 08.00 sıralarında, bir ikametgah içerisinde, R.Y(E-22), aralarında çıkan tartışma neticesinde, İ.Ö’nün (E-21) burnuna kafa atarak burun kemiğini kırdı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Gazimağusa’da T.A.Ö. (E-17) 254 mlgr , yine Gazimağusa'da K.S. (E-52) 190 mlgr ve İskele’de S.Ş. (E-36) 335 mlgr alkollü içki tesiri altında 3 kişi sarhoş oldukları sırada makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık vermekten tutuklandı.

-Mekan kapatma saatine uymamak

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından, Girne bölgesinde faaliyet gösteren eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimler sonucunda, bir işletmenin mekan kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Yine Girne bölgesinde bir işletmenin de yetkili makamdan izinsiz ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yaptığı ve müzik yapabilir izni saatlerine uymadığı tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.