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Zümbülova hintkeneviri yetiştirdi

Zümbülova hintkeneviri yetiştirdi

02 Haziran 2019 Pazar 18:36
Zümbülova hintkeneviri yetiştirdi

Zümbülova hintkeneviri yetiştirdi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, bugün aldığı bir ihbar üzerine Güzelyurtta ikamet eden Batuhan Zümbülovaya ait ikametgaha düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar olayla ilgili bulguları aktardı.  Özkırdar, zanlı Batuhan Zümbülovanın 1 Haziran tarihinde meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu İthal ve Tasarrufu suçlamasından methaldar olduğunu söyledi. Narkotik ekiplerinin aldığı bir ihbar üzerine zanlının evinde aramada yaptığını belirten Özkırdar, yapılan aramada saksılara ekili vaziyette, boyları 25 ile 45 cm arasında değişen 8 kök hintkeneviri bitkisinin ele geçirildiğini dile getirdi. Özkırdar, zanlının meseleyle ilgili polise gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini, ancak gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığını belirtti. Bu aşamada zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğunu belirten Özkırdar, zanlının ilk nazarda 1 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasını talep etti.

Mahkemeden söz hakkı alan zanlı Zümbülova, Kıbrısta insanlar genellikle kimyasal madde kullanıyorlar. Bense kesinlikle kimyasal kullanmıyorum. Bu nedenle kendi ihtiyacımı saksılara ekip, kendi bildiğim şekilde kullanmak istedim"dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler ise zanlının işlemiş olduğu suçun ciddi ve çok yaygın bir suç haline geldiğine dikkat çekerek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Batuhan ZümbülovaGüzelyurtUyuşturucu
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