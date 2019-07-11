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Zorla alıkoyma, darp, uyuşturucu, patlayıcı madde ve silah: 2 tutuklu, 2 kişi de aranıyor!

Zorla alıkoyma, darp, uyuşturucu, patlayıcı madde ve silah: 2 tutuklu, 2 kişi de aranıyor!

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:11
Zorla alıkoyma, darp, uyuşturucu, patlayıcı madde ve silah: 2 tutuklu, 2 kişi de aranıyor!

26.06.2019 tarihinde, H.İ.C.(E-25) tasarrufunda bulunan tabanca ve beraberinde bulunan iki kişi ile birlikte iş hakkında konuşmak maksadıyla kullanımlarında bulunan araca aldıkları Burak ÇETİN’i istemi dışında Bufavento Kalesi civarına götürerek adı edileni darp ettikten sonra cep telefonunu alıp tasarruflarına geçirdikleri ayrıca aynı gün H.İ.C. ve E.Z. (E-21)’nin, Burak ÇETİN’in kalmakta olduğu ikametgaha birlikte giderek adı edileni darp ettikten sonra bir adet diz üstü bilgisayarını alıp tasarruflarına geçirdikleri yönünde alınan şikayet üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında tespit edilen H.İ.C’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tütün ile karışık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü, bir adet kart, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 ABD Doları nakit para, içersinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ile 1 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır.  H.İ.C. ve E.Z. (E-21) tutuklanmış olup, olaya karışan iki kişi ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

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