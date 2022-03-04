Zanlı yanındaki elektronik aletlerin ‘orijinal’ olduğunu iddia etmişti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen suç işlemeye teşebbüs suçundan tutuklanan zanlı Murat Ötre bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı. Polis, Huzurunuzda bulunan zanlı Murat Ötre’nin Suç işlemeye teşebbüs suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 28.02.2022 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Kızılbaş ta bulunan Oral Güvenlik Sistemleri isimli iş yerine giden KKTC de turist olarak bulunan Murat Ötre’nin yanında getirmiş olduğu elektronik el aletlerini hileli bir yoldan orijinal olmadıkları halde orijinal olduklarını beyan ederek konu iş yeri işletmecisi Metin Oral’dan para almaya çalıştığı bir sırada tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklanmış olup, tasarrufunda bulunan 2 adet Bosch marka kırıcı delici matkap, 2 adet still marka ağaç kesme makinesi, 1 adet makita marka kırıcı delici matkap ve 1 adet yine bosch marka spiral emare olarak alındığını anlattı. Polis, zanlının aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.