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Zanlı KKTC'ye 15 gün önce geldi!

Lefkoşa’da meydana gelen suç işlemeye teşebbüs suçundan tutuklanan zanlı Murat Ötre mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Mart 2022 Salı 12:29
Zanlı KKTC'ye 15 gün önce geldi!

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen suç işlemeye teşebbüs suçundan tutuklanan zanlı Murat Ötre mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı. Polis, Huzurunuzda bulunan zanlı Murat Ötre’nin Suç işlemeye teşebbüs suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 28.02.2022 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Kızılbaş ta bulunan Oral Güvenlik Sistemleri isimli iş yerine giden KKTC de turist olarak bulunan Murat Ötre’nin yanında getirmiş olduğu elektronik el aletlerini hileli bir yoldan orijinal olmadıkları halde orijinal olduklarını beyan ederek konu iş yeri işletmecisi Metin Oral’dan para almaya çalıştığı bir sırada tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklanmış olup, tasarrufunda bulunan 2 adet Bosch marka kırıcı delici matkap, 2 adet still marka ağaç kesme makinesi, 1 adet makita marka kırıcı delici matkap ve 1 adet yine bosch marka spiral emare olarak alındığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını, zanlının 15 gün önce KKTC’ye geldiğini ve daha başka ürünler de sattığını beyan ettiğini belirtti. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Ötre
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