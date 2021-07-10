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Yusuf Kısa mahkemeye çıkarıldı

Gifa Holding Direktörü Yusuf Kısa’nın Kredi Kartları Yasasına ve Bankacılık Yasasına aykırı Hareket, sahte davranışla para temini, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Sirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasaya kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:05
Yusuf Kısa mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) –
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tümer Koç olayla ilgili bulguları aktardı. Koç huzurda bulunan zanlı Yusuf Kısa’nın Kredi Kartları Yasasına ve Bankacılık Yasasına aykırı Hareket, sahte davranışla para temini, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Sirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasaya aykırı hareket suçları ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Polis yine zanlı ile ilgili olarak 31 Mart 2021 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından alınan şikayette, Yusuf Kısa’nın direktörü olduğu GIFA Holding LTD ve Grandex Finance LTD isimli işletmelerin tasarrufunda bulunan GIFX Kripto paradan 11.000 sterlin değerinde satın alındığı, ancak konu para birimini bozmak istediğinde konu kripto paranın nakde çevrilemediği ve/veya herhangi bir alışverişte kullanılamadığı yönünde şikayette bulunulması üzerine mesele ile ilgili olarak KKTC Merkez Bankasından araştırma yönüne gidildiğini söyledi. Polis Merkez bankasından temin edilen raporda, konu şirketlerin www.grandexfinance.com ve www.gifatoken.com isimli internet sitelerinde kredilendirme veya ödünç para verme, yurtdışı ödeme sistemi kuruluşları ve bankalar aracılığı ile fon toplamak suretiyle hesap cüzdanı verilmesi, bu hesap cüzdanı ile birlikte bankacılık işlemleri gerçekleştirmek için bir banka kartı ile birlikte resmi bir banka hesabı sağlamayı hedefledikleri ve topladıkları bu fonlarla kişilerin GIFX ve diğer kripto varlıklar satın alacağının belirtildiği, tüm bu işlemlere ilişkin haber yapıldığını belirtti.

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Polis, yine Merkez Bankası tarafından verilmiş hiçbir lisans veya faaliyet izni bulunmamasına rağmen banka veya finans kuruluşunun yapabilecekleri işlemlere yönelik izlenimler vermek suretiyle 43/2020 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasaya, 58/2014 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasına ve 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasına aykırı Hareket edildiği tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken hesaplar olduğunu bu bağlamda zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan Yusuf Kısa’nın Avukatı Ünver Bedevi polisin yapmış olduğu tutuklamanın tamamen farazi iddilar üzerine olduğunu iddia etti.

Yaklaşık iki buçuk saat süren duruşmanın ardından huzurunda verilen şhadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 10.07.2021 16:11
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