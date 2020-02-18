Yurt odalarını soyup soğana çevirdiler

Gazimağusa’da bir üniversitenin yurt odasında cep telefonu sirkat eden Fas uyruklu zanlı 1 Nawfal El Ouenjli ve suç ortağı zanlı 2 Ayoub Khamis Aghnaiya polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün 18.2.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

Ek tutukluluk duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır olan polis memuru Şükrü Hafız yemin altında olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Hafız şahadetinde, şubat ayı içerisinde üniversitenin öğrenci yurdunun bir odasında kilitsiz balkon kapısından giren zanlı 1’ in oda içerisinden bir adet iphone marka cep telefonu sirkat ettiğini, ancak oda sakini müştekiye yakalanması sonucu 7 metre yükseklikteki balkondan aşağı atladığını aktardı.

Yapılan tahkikatta bahse konu telefonun zanlı 1’ in arkadaşı zanlı 2 Ayoub Khamis Aghnaiya tarafından alındığının tespit edilmesiyle zanlı 2 nin kametgâhında arama yapıldığına değinen Hafız, bahse konu cep telefonun bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlı 2’ nin kalmakta olduğu yurt odasında devam eden aramada emare alınan cep telefonu dışında kol saati ve yeşil reçeteye tabi bazı ilaçların bulunarak zapt edildiğini aktaran Hafız, zanlı 2’ nin de tutuklandığını belirtti.

Yakınlardaki yurt odalarında kalan kişilerin de birçok eşyası ve paraları kayıp.

Olayın ortaya çıkması sonucu yakınlardaki yurt odalarında kalmakta olan kişilerin de tatil dönüşünde odalarının karıştırıldığını, döviz, dizüstü bilgisayar, nakit TL ve yeşil reçete ile satılan birtakım ilaçlar sirkat edildiğinin polise rapor edildiğine değinen Hafız, tahkikatın seyrinde çok yönlü gelişme yaşandığına dikkat çektikten sonra tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 2 gün süreyle ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi (MHA)