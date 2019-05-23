banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
toz
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
84320
ALTIN
251.821
DOLAR
6.1326
STERLİN
7.7440
EURO
6.8272
Karagil’in başvurusu reddedildi
KARAGİL’İN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
Yine trafik kazası: 1 ağır yaralı
YİNE TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR...
Ani ölüm: 56 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM: 56 YAŞINDA HAYATINI...
Girne'de iş yerine silahlı saldırı
GİRNE'DE KURŞUNLAMA
banner307

Yine trafik kazası: 1 ağır yaralı

Yine trafik kazası: 1 ağır yaralı

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:11
Yine trafik kazası: 1 ağır yaralı

22.05.2019 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Kathleen JONES (K-72), yönetimindeki KRP 207 plakalı salon araç ile Atatürk Caddesi üzerinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Güzelyurt - Lefke anayolu kavşağına geldiği zaman kavşakta durmadan dikkatsizce Güzelyurt Lefkoşa anayoluna giriş yapması sonucu,  o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Hüseyin DOĞAN (E-58) yönetimindeki RD 368 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpışmışlarıdır. Kaza sonucu yaralanan RD 368 plakalı araç sürücüsü Hüseyin DOĞAN ve KRP 207 plakalı araç sürücüsü Kathleen JONES kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip taburcu olurlarken, KRP 207 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Norma Jeanette WATSON (K-79) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaburga kırığı ile akciğer yırtılması teşhisi ile kalp damar cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. KRP 207 plakalı araç sürücüsü Kathleen JONES (K-72) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karagil’in başvurusu reddedildi
Karagil’in başvurusu reddedildi
Denetimli serbestliği kabul etmedi 3 ay hapse gönderildi
Denetimli serbestliği kabul etmedi 3 ay hapse gönderildi
16 yaşındaki genç kız kayıp
16 yaşındaki genç kız kayıp
14 yaşındaki genç kız kayıp
14 yaşındaki genç kız kayıp
Kıskanç Ahmet, öldürmekle tehdit etti
Kıskanç Ahmet, öldürmekle tehdit etti
Akacan Ağır Ceza Mahkemesinde
Akacan Ağır Ceza Mahkemesinde
Mehmet Doğu; Meryem’in onu öldüreceğinden haberim yoktu
Mehmet Doğu; Meryem’in onu öldüreceğinden haberim yoktu
7 ay hapis yatacak
7 ay hapis yatacak
Tartışdığı kişiyi makasla yaraladı
Tartışdığı kişiyi makasla yaraladı
Düzova’da yangın: 2 dönüm arpa yandı
Düzova’da yangın: 2 dönüm arpa yandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim