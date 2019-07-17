Yeniboğaziçi’nde uyuşturucu

16.07.2019 tarihinde, 18:35-19:05 saatleri arasında Yeniboğaziçi’nde Ş.S. (E-32) ’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile saksı içerisinde ekili 1 kök kurumuş ve 1 kök canlı olmak üzere hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

