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YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:48
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı

N­arkotik polisinin gerçekleştirmiş olduğu başarılı “Son yolculuk” operasyonu neticesinde ele geçirilen 11 kilo Hintkeneviri ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Aikaterini Katsafadou mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal Ve Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 05.05.2022 tarihinde saat 15:10'de Ercan Devlet Havalimanından K.K.T.C'ye giriş yapan Zanlı Aikaterini KATSAFADOU'nun (k-38) valizi içerisinde Gümrük ve Rüsumat dairesinde görevli personel ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polisler tarafından huzurunda yapılan kontrolde; 9 paket halinde şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 11 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınıp, zanlının “Son yolculuk operasyonu” kapsamında tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda Zanlının 04.05.2022 tarihinde Yunanistan'da uyuşturucu işleriyle uğraştığını bildiği Makis isimli şahsın yönlendirmesi ile tanımadığı bir bayan şahıs ile görüşüp KKTC'ne gelmek için biletleri, KKTC'de kalacağı otele ait giriş belgelerini ve yolda ihtiyaçlarını karşılamak için 450 Euro para aldığının öğrenildiğini söyledi. Polis, yine yapılan soruşturmalarda zanlının 05.05.2022 tarihinde Yunanistan'da Makis isimli şahısın yönlendirmesi ile bilet ve otel giriş belgelerini aldığı bayan şahıs ile hava alanında buluşup tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri KKTC'ne ithal etmek için teslim aldığının öğrenildiğini anlattı. Polis, yapılan soruşturmalarda zanlının söz konusu maddeleri Makis isimli şahsın ayarladığı otel yerleştikten sonra konu şahsın yönlendireceği tanımadığı bir şahsa teslim edeceği ve bu işe karşılık olarak da 1000 Euro para alacağının öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlının tercüman aracılığı ile suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtip, piyasa değeri 6 milyon TL olan uyuşturucuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini anlattı. Polis, Yunanistan ve KKTC bağlantısı olan uyuşturucunun Güney Kıbrıs ayağı olup olmadığının da araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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