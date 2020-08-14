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Yarım gram davası sürüyor

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Fırat Deniz bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Ağustos 2020 Cuma 15:26
Yarım gram davası sürüyor
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Fırat Deniz bugün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

NE OLMUŞTU?

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, zanlı Fırat Deniz’in 12 Ağustos 2020 tarihinde tasarrufunda yarım gram ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve tütünle karışık sarma sigara ile yakalandığını belirtti.

“BAĞIMLIYIM”

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 11 Ağustos’ta aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, alınacak ifadeler aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Fırat Deniz, bağımlı olduğunu ve yalnızca içmek için satın aldığını beyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fırat DenizUyuşturucu
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