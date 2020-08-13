banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1111
ALTIN
455.422
DOLAR
7.2992
STERLİN
9.6358
EURO
8.6391
Torpil ve partizanlık out; söz vermek in!
Torpil ve partizanlık out; söz...
Açılanlar ve açılmamak üzere kapananlar
Açılanlar ve açılmamak üzere kapananlar
Meclis-i siesta, peki ya Akdeniz?
Meclis-i siesta, peki ya Akdeniz?
Bari polisi madara etmeseydiniz!
Bari polisi madara etmeseydiniz!
banner355

Yarım gram başına bela açtı

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Fırat Deniz tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 15:11
Yarım gram başına bela açtı
banner337
banner351

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Fırat Deniz tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

GÖNÜLLÜ İFADE VERDİ

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, zanlı Fırat Deniz’in 12 Ağustos 2020 tarihinde tasarrufunda yarım gram ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve tütünle karışık sarma sigara ile yakalandığını belirtti.

“BAĞIMLIYIM”

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 11 Ağustos’ta aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, alınacak ifadeler aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Fırat Deniz, bağımlı olduğunu ve yalnızca içmek için satın aldığını beyan etti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Fırat DenizUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soygun ve darp meselesinde ameliyat bekleniyor
Soygun ve darp meselesinde ameliyat bekleniyor
75 gün cezaevinde kalacak
75 gün cezaevinde kalacak
KKTC'ye kanunsuz giriş
KKTC'ye kanunsuz giriş
Lefkoşa'da uyuşturucu!
Lefkoşa'da uyuşturucu!
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Yat soyguncusu zanlı aranıyor
Yat soyguncusu zanlı aranıyor
Kenevir yetiştiricisi tutuksuz yargılanacak
Kenevir yetiştiricisi tutuksuz yargılanacak
Ercan’da 14 bin 550 euro ve 16 bin 300 dolar tespit edildi
Ercan’da 14 bin 550 euro ve 16 bin 300 dolar tespit edildi
KKTC’ye kaçak girmeye çalışan 6 kişi tutuklandı
KKTC’ye kaçak girmeye çalışan 6 kişi tutuklandı
Girne’de uyuşturucu
Girne’de uyuşturucu

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim