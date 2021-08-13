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Yargılamayı cezaevinde bekleyecek

13 Ağustos 2021 Cuma 22:27
Yargılamayı cezaevinde bekleyecek

ARALARINDAKİ HUSUMET NEDENİYLE TARTIŞTIĞI 4 ŞAHSIN ARAÇ VE İKAMETGAHLARINA ZARAR VEREN O.K TUTUKLU YARGILANACAK

Aralarında önceden husumet bulunan tartıştığı S.K, D.K, A.Y ve G.A’in araçlarına ve ikametgahlarına zarar verdikten sonra tasarrufunda bulundurduğu markası meçhul ateşli silah ile 2 el ateş eden Gazimağusa sakini Osman Kapısız şikâyet üzerine tutuklanmış 10.08.21 tarihinde tutuklanmış ve 11.08.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 13.08.21 tarihinde kanunsuz ateşli silah taşıma, kullanma, taşıma, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf, kasti hasar, mülke tecavüz, ciddi darp, kanunsuz bıçak taşıma, itale-i lisan ve rahatsızlık suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutuklu yargılanmak üzere 20 gün süreyle hükümsüz tutuklu arak merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren tanık polis, olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı. Zanlının 9 ve 10.08.21 tarihlerini bağlayan gecede aralarında husumet bulunması nedeniyle tartıştığı S.K’ yı ayağından darp edip aracına satır ile zarar verdikten sonra itale-i lisanda bulunduğunu, ikametgahına giderek avluya girmek suretiyle mülküne tecavüz ettiğini ve kapı camını taş atmak suretiyle kırdığını, ardından bir sokak üzerinde kendisine küfür ettiği gerekçesiyle A.Y’ nın kafasına plastik balta sapı ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyleyen tanık polis suçları işlemeye devam ettiğini belirtti.

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Gece saat 02.45 raddelerinde 15 Ağustos bulvarı üzerinde karşılaştığı S.K ve D.K ile sözlü tartışmaya giren zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ateşli bir silah ile 2 el ateş açtığını belirten tanık polis, orada park halinde bulunan ve D.K’ya ait aracın ön cam, ön sağ far, sol arka cam ve sağ arka kapı camını tasarrufunda bulundurduğu satır ile vurmak suretiyle hasara uğrattığını söyledi.

Akabinde G.A’in ikametgahına suç işlemek kastıyla giren zanlının adı edilene ait aracın sağ ön far, sağ dikiz aynası, sağ kapı arka camı, sağ arka kapı ve arka tampona vurup hasar yaptığına dikkat çeken tanık polis, ikametgahın alüminyum giriş kapısı ile banyo odasının camını kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratıp kasti hasar suçunu işlediğine vurgu yaptı.

Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak kısmen itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğine değinen tanık polis, olay esnasında kullanılan satır dışındaki diğer suç aletlerinin ve arama müzekkeresi tahtında 10.08.21 tarihinde zanlının evinde yapılan aramada bulunan hava tabancası olduğuna inanılan 2 adet silahın da emare alındığını ve balistik inceleme için uzmana gönderildiğini söyledi.

Sürdürülen tahkikata etki etme olanağı bulunmayan zanlının benzeri suçtan birçok sabıkası yanında yine benzeri suçlardan birçok kez teminata bağlandığına dikkat çeken tanık polis, zanlının serbest kalması halinde ayni suçları işlemeye devam edecek olması muhtemeldir diyerek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve tutukluluk talebini uygun bulan kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve  her ne şartla olursa oldun 2 ay’ı geçmemek kaydıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)

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