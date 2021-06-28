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Yargıç teminatı kabul etti

Güney Kıbrıs’tan araç çaldığı gerekçesi ile tutuklanan Onur Tiken mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 14:20
Yargıç teminatı kabul etti
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili yeminli şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey, 08 Haziran 2021 tarihinde 00.30-06.00 saatleri arasında Güney Kıbrıs Avgorou'da sakin Kıbrıslı Rum F.C’nin adına kayıtlı bulunan Mitsubishi L 200 marka aracın zanlı Onur Tı̇ken tarafından sirkat edildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 15 Haziran 2021 tarihinde Mağusa'da tespit edilerek derdest emri ışığında tutuklandığını anlattı.

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Polis, mesele ile ilgili müştekiye ait sirkat edilen aracıņ halen arandığını ayrıca Güney Kıbrıs’ta bir benzin istasyonunda zanlının üç kişiyle birlikte araçtan inerken görüntüsünün olduğunu anlattı.

Polis, zanlının yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a ve KKTC'ye giriş̧ - çıkış̧ yaptığını belirtti.

Polis, zanlının sirkat suçlarından sabıkaları olduğunu söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Onur Tiken
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