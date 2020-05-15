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Yanında çalışan kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı teminata bağlandı

15 Mayıs 2020 Cuma 19:05
Yanında çalışan kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı teminata bağlandı
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7.5.20 tarihinde saat 1600 raddelerinde Gazimağusa’ da, sorumluluğunda bulunan bir bahçe içerisinde, yanında çalışmakta olan 56 yaşındaki Srilankalı S.F.B.D isimli kadına kalmakta olduğu bahçe odası içerisinde cinsel saldırıda ve tecavüzde bulunan Ali Saraç (E-43) şikâyet üzerine 11.5.12 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış ve 12.5.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

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Zanlı bugün 15.5.20 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı ve ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 15000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2 muteber kefilin imza edeceği 100000’er TL şahsi kefalet senedi ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ali SaraçTecavüz
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