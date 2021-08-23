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Yangınlara karşı alınması gereken tedbirler!

PGM İtfaiye Müdürlüğü olası yangınlara karşı alınması gereken tedbirleri açıkladı..

23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:57
Yangınlara karşı alınması gereken tedbirler!

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İşte PGM İtfaiye Müdürlüğü tarafından açıklanan yangın tedbirleri:

1. Seyahat halinde iken araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.

2. 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır.

3. Spiral makinesi, kaynak makinesi ve oksijen kaynağı ile çalışma yapıldığı esnada çalışma yapılacak alanın etrafında yangına sebep olacak materyaller temizlenmeli ve yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmalıdır.

4. İş yerleri ve konutların elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarının uzman kişilerce kontrolünü sağlamalıyız.

5. Elektrik Panolarının bulunduğu yerlere, azami 6 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde büyük fayda sağlayacaktır.

6. Evinizde ve işyerlerinde herhangi bir gaz kaçağı olduğunu fark ettiğiniz anda elektrik prizlerini açmayınız ve içeride biriken gaz nedeni ile kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın, kapı ve pencereli açın son olarak ise bir süpürge alarak ortamdaki biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.

7. LPG tüpüne takılı hortumların kullanım ömrü 3 yıl olup, devamlı surette kontrol edilmeli, eskiyen, çatlayan, yumuşayan ve sertleşen hortumlar ise hemen değiştirilmelidir. Hortumların yaklaşık uzunluğu 150 cm (santimi) geçmemeli, saat ve ocak girişinde hortum kelepçesi bulunmalıdır. Ayrıca 2 kg kapasiteli LPG piknik tüplerinde emniyet valfı bulunmadığından, üzerine tüpün hacminden büyük tencere, tava v b. gibi malzemelerin konması ısıyı aşağıya yöneltip faal durumdaki tüpün patlamasına sebebiyet verebilir.

8.İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

9. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.

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Anahtar Kelimeler:
Yangın Tedbirleri
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