Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümetler popülisttir
Hükümetler popülisttir
Pilli havlu attı!
Pilli havlu attı!
Nasıl bir hükümet ve hangi devlet?
Nasıl bir hükümet ve hangi...
Pilli’nin kapısının kapatılması en doğrusudur!
Pilli’nin kapısının kapatılması en doğrusudur!
banner376

Yakup Çolak 3 gün poliste tutuklu kalacak

Haspolat’ta meydana gelen çocuğun cinsel istismarı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yakup Çolak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 16:06
Yakup Çolak 3 gün poliste tutuklu kalacak
banner337
banner351

Kamalı Haber

banner341
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi huzurda bulunan zanlı Yakup Çolak’ın “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis 01-04-17 Ocak 2021 tarihlerinde zanlı Yakup Çolak’ın çalışmakta olduğu Haspolat ağıllar bölgesinde faaliyet gösteren bir çiftlikte ailesi ile birlikte ikamet etmekte olan 8 yaşındaki erkek çocuğunu, konu çiftlik içerisinde bulunan koğuş içerisine götürerek koğuş içinde söz konusu çocuğun pantolonunu ve kendi pantolonunu indirerek erkeklik organını kalçalarına sürterek cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklandığını söyledi. Polis meselenin 17 Ocak 2021 tarihinde Polise intikal ettiğini aynı gün müşteki çocuğun Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde Çocuk cerrahisi uzmanı Dr. Gönül Küçük tarafından genel fiziki muayenesi yapıldığını ve muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığını mahkemeye aktardı. Polis bazı örnekler alınarak tahlil amaçlı laboratuvara teslim edildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Yakup Çolak suçsuz olduğunu iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Yakup çolakÇOCUK İSTİSMARI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salih Kahraman tutuklu yargılanacak
Salih Kahraman tutuklu yargılanacak
Maya Muhyyeva tutuklu yargılanacak
Maya Muhyyeva tutuklu yargılanacak
Sinan Ceylan 4 gün daha poliste tutuklu
Sinan Ceylan 4 gün daha poliste tutuklu
Kurbanov ve Davranov tutuklu yargılanacak
Kurbanov ve Davranov tutuklu yargılanacak
İki ayrı bölgede yangın
İki ayrı bölgede yangın
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal
Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal
Dipkarpazda bir araç ateşe verildi
Dipkarpazda bir araç ateşe verildi
Gazimağusa'da uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu
Arkadaşımın bana borcu vardı diyerek kendini savundu
Arkadaşımın bana borcu vardı diyerek kendini savundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim