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Veysel Akpınar 5 gün poliste tutuklu kalacak

Kendisini başkası olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı Veysal Akpınar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Ağustos 2021 Cuma 15:14
Veysel Akpınar 5 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı.

Polis, zanlı Veysal Akpınar’ın Sahtekarlıkla para temini suçundan methaldar olduğunu belirtti.

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Polis, 28.06.2021 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa'da, sakin Veysal Akpınar’ın kendisini Veysel Mirza olarak tanıtarak aynı yerde sakin Tahir Naveed'i dolandırma kastı ile 15000 TL karşılığında tutuklu olarak cezaevinde bulunan Assad Jahangri'yi tutukluluktan kurtarabileceğini ve deport edilmesini engelleyeceğini söyleyerek sahtekarlıkla para temin etmekle methaldar olduğunu belirtti.

Polis, meselenin 05.08.2021 tarihinde polisin bilgisine geldiğini ve mesele ile ilgili olarak zanlının 11.08.2021 tarihinde Gönyeli'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak konu paranın 8000 TL’sinin zanlıya teslim edilmesi esnasında çekilmiş kamera kaydı olduğunu belirtti.

Polis, mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Veysel Akpınar
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