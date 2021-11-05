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Vahşice öldürüldü!

Vietnam uyruklu Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklanan cinayet zanlısı Serhat Sönmez ve cinayeti görüp suskunluğunu koruyan Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez bugün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Kasım 2021 Cuma 16:23
Vahşice öldürüldü!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Vietnam uyruklu Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklanan cinayet zanlısı Serhat Sönmez ve cinayeti görüp suskunluğunu koruyan Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez bugün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Hüseyin Göymen, zanlı Serhat Sönmez’in Taammüden adam öldürme ve adam öldürme,  zanlılar Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez’in ise “Ağır bir suça feri fail”, “Ağır bir suçu önlemekte ihmal ve delilleri tahrip etme suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti. Polis,  6.1.2019 tarihinde Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde ağaçlık alan içinde battaniye ve halıya sarılı ceset olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve cesedin morga kaldırıldığını anlattı. Göymen, cesede 7 Ocak 2019 tarihinde Dr. İdris Deniz yapılan otopside vücudunun muhtelif yerlerinde 33 ayrı kesici delici alet yaralanması olduğunun belirlendiğini söyledi. Göymen, cesedin 15.10.2017 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini belirtti. Göymen, 12.10 2021 tarihinde alınan ihbarda zanlı Serhat Sönmez ve oğlu Seymen Sönmez’in Küçük Kaymaklı’daki ikametgâhlarının bahçesinde kavga ettikleri sırada zanlı Seymen Sönmez’in babasına, “Sen ancak kadın öldürün. Seni ihbar edersem müebbet yersin. Kadını attığın yeri polise gösteririrm” dediğini, babasının ise “Seni de öldürürüm” dediğini ve bu esnada zanlı Seçkin Sönmez’in de yanlarında olduğunu belirtti. Göymen, söz konusu tartışma anının bir kişi tarafından kayda alınıp, görüntü ve ses kaydının emare alındığını söyledi.  Göymen, zanlı Seymen Sönmez’in ifade verip, zanlı Serhat Sönmez’in Dam Thi Hop’u öldürdüğüne ve cesedi birlikte bulunduğu yere attıklarına dair ifade verdiğini belirtti. Göymen, zanlı Serhat Sönmez’in 13 Ekim’de bir gönüllü ifade daha verdiğini söyleyerek, diğer iki zanlının da ifade verdiğinin altını çizdi. Göymen, arama emri ışığında zanlının ikametgahında yapılan aramada, cesedi arabaya kadar taşıdıkları el arabası, zanlı Serhat Sönmez’in adına kayıtlı olan arabayı, ağız uzunluğu 10 cm toplam uzunluğu 20.5 olan bıçağın emare olarak alındığını belirtti. Göymen, zanlı Serhat Sönmez’in evindeki kan lekelerini boya ve duvar kağıdıyla kapattığı ve olay yeri incelemenin kan lekesi olduğuna inanılan lekeleri DNA analizlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderileceğini söyledi. Göymen, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığının altını çizip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlı Serhat Sönmez’in üç ayı, zanlılar Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez’in ise iki ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine ayrıca sağlık sorunları olan zanlı Seçkin Sönmez’in sağlık koşullarına uygun bir ortam sağlanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dam Thı HOPSerhat SönmezSeymen SönmezSeçkin Sönmez
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