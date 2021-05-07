banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Slogan devrimcileri
Slogan devrimcileri
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın hangi yüzünü gösterecek?
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın...
Her şakanın bir ciddiyet payı mevcuttur
Her şakanın bir ciddiyet payı...
Şaka gibisiniz!
Şaka gibisiniz!
banner376

Vahim zarar

18 yaşındaki şahıs tutuklandı..

07 Mayıs 2021 Cuma 10:23
Vahim zarar
banner337

06.05.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde çalışmakta olan M.M.T.(E-18), iş arkadaşı Musa AĞUŞ ile şakalaştığı sırada elinde tutmakta olduğu çivi tabancasının tetiğine dokunması sonucu, makineden çıkan bir adet çivi Musa AĞUŞ’un vücudunun göğüs kısmına saplanması neticesinde adı edileni yaralamıştır.

banner341
Musa AĞUŞ kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Musa Ağuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13 kişi hakkında yasal işlem!
13 kişi hakkında yasal işlem!
Dengesini kaybedip balkondan düştü!
Dengesini kaybedip balkondan düştü!
Girne Şokmar'da hırsızlık!
Girne Şokmar'da hırsızlık!
İsmail Bozdağ Töre'ye otopsi yapıldı
İsmail Bozdağ Töre'ye otopsi yapıldı
Kendisiyle ilişkiye girmemesini sorgulayan kız arkadaşını pantolon kayışıyla dövdü
Kendisiyle ilişkiye girmemesini sorgulayan kız arkadaşını pantolon kayışıyla dövdü
Gönyeli'de parkta kavga
Gönyeli'de parkta kavga
Mustafa Ürcan, 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı
Mustafa Ürcan, 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı
Cengiz Avcı tutuksuz yargılanacak
Cengiz Avcı tutuksuz yargılanacak
Yasal statüleri olmadığından hapis cezasından kurtulamadılar
Yasal statüleri olmadığından hapis cezasından kurtulamadılar
Polis haberleri
Polis haberleri

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim