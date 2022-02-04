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Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak

04 Şubat 2022 Cuma 16:14
Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak

(04-02-2022…MHA) Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince 29.01.22 tarihinde Gazimağusa’da yapılan operasyonda tasarrufunda Hint keneviri türü 6 gr 540 mg ağırlığında uyuşturucu madde bulunan Filistin uyruklu A.A suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarrufunda bulunan uyuşturuculara el konulmuştu.

Tespit edildiği günden beri poliste tutuklu bulunan zanlı bugün 04.02.22 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, olgularla ilgili aktardığı bilgide, alınan bilgi doğrultusunda 29.01.22 tarihinde Gazimağusa’ da Gülseren bölgesinde ikamet etmekte olan zanlının kalmakta olduğu apartmana girmekte olduğu esnada tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

Yapılan üst aramasında giymekte olduğu ceketin sağ üst cebi içerisinde 2 adet iç içe geçmiş naylon parçası içerisinde, 6 gr 540 mg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirten tanık, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili polise itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi içmek maksadıyla bir şahıstan aldığı yönünde beyanda bulunduğunu söyleyen tanık, zanlıya 6 gr 540 mg ağırlığında Hint keneviri alma ve tasarruf suçundan yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına karşılık kabul yönünde cevap verdiğine değindikten sonra KKTC’ de öğrenci izniyle bulunmakta olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 7 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 2 gün polise ispatı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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