Uyuşturucudan 6 tutuklu

18.09.2020 tarihinde saat 12:00 sıralarında Gazimağusa’da N.M.S.M.(E-25)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

18.09.2020 tarihinde saat 13:00 sıralarında Gazimağusa’da, A.S.M.H.(E-21) ve H.A.H.(E-24)’nin kalmakta olduğu yurt odasında polis tarafından yapılan aramada 5 adet içerisinde kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kapsul haplar ile yaklaşık iki buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ile birlikte mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğuna inanılan Z.H.M.(E-23) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

18.09.2020 tarihinde saat 13:10 sıralarında Gazimağusa’da, C.I.(E-23)’nın kalmakta olduğu yurt odasında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

18.09.2020 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da H.O.(E-36)’nun görevli polisleri görmesi üzerine koşarak kaçtığı bir sırada tasarrufunda bulunan yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.