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Uyuşturucudan 3 tutuklu

11 Eylül 2022 Pazar 17:25
Uyuşturucudan 3 tutuklu

10.09.2022 tarihinde, Gazimağusa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu mesele ile bağlantısı oladuğu tespit edilen V.A.J.(K-27) ve E.M.O.(E-24)’ün Gazimağusa’da kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından mahkeme emri ile aramada; satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 52 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 500 Sterlin, 270 Euro ve 696 Amerikan Doları nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan I.C.D.(E-24) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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