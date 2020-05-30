Uyuşturucudan 3 tutuklu

29.05.2020 tarihinde, saat 10.50 sıralarında Çatalköy’de E.K.(E-39)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapılmak üzere içeriye girildiğinde E.K.(E-39) ve ikametgahta misafir olarak bulunan İ.E.(E-35)’nin ellerinde tutmakta oldukları sigara izmaritlerini ikametgahın tuvalet klozetine attıkları tespit edilmiştir.

Akabinde ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 101 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tuvalet klozeti içerisine atılmış içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 9 adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ile birlikte; meselede bağlantısı olduğu tespit edilen E.T.(E-41) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.