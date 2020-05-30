banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
banner339
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Uyuşturucudan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Google Covid-19 verilerine KKTC’yi dahil etti
KKTC'NİN COVİD-19 VERİLERİ GOOGLE'DA!
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

Uyuşturucudan 3 tutuklu

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:10
Uyuşturucudan 3 tutuklu
banner337
banner345

29.05.2020 tarihinde, saat 10.50 sıralarında Çatalköy’de E.K.(E-39)’nin ikametgahında  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapılmak üzere içeriye girildiğinde E.K.(E-39) ve ikametgahta misafir olarak bulunan İ.E.(E-35)’nin ellerinde tutmakta oldukları sigara izmaritlerini ikametgahın tuvalet klozetine attıkları tespit edilmiştir.

Akabinde ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 101 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tuvalet klozeti içerisine atılmış içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 9 adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ile birlikte; meselede bağlantısı olduğu tespit edilen E.T.(E-41) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Annesine şiddet tehdidinde bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak
Annesine şiddet tehdidinde bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak
Aracında uyuşturucu sigara bulunduran zanlı tutuklandı
Aracında uyuşturucu sigara bulunduran zanlı tutuklandı
Serdarlı’daki yangınları çıkaran zanlı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Serdarlı’daki yangınları çıkaran zanlı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ahmet Yüksel 14 ay, Ekin Ersoy 7 ay hapis yatacak
Ahmet Yüksel 14 ay, Ekin Ersoy 7 ay hapis yatacak
Bakıcı tutuksuz yargılanacak
Bakıcı tutuksuz yargılanacak
Sokağa çıkma yasağını ihlal
Sokağa çıkma yasağını ihlal
Dörtyol-Alaniçi anayolunda yangın
Dörtyol-Alaniçi anayolunda yangın
İzinsiz ateş yakan şahıs hakkında yasal işlem
İzinsiz ateş yakan şahıs hakkında yasal işlem
Gazimağusa'da uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim