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Uyuşturucudan 2 tutuklu

07 Ekim 2022 Cuma 13:23
Uyuşturucudan 2 tutuklu

06.10.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gemikonağı’nda, H.İ.(E-23)’nin kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile  üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen M.K.(E-37) tutuklanmıştır.

Soruşturma kapsamında, M.K.’nin Bademliköy’deki ikametgahında yapılan aramada ise adına tescil edilmemiş bir adet hava tüfeği, bir adet boş ve bir adet canlı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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