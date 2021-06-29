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29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
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Uyuşturucu zanlısının önceden benzer sabıkaları ve ağır cezada davası da var!

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Barışcan Deliceırmak yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Haziran 2021 Salı 12:58
Uyuşturucu zanlısının önceden benzer sabıkaları ve ağır cezada davası da var!
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

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Özder huzurda bulunan zanlı Barışcan Deliceırmak’ın 25 Haziran 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından alınan bilgide Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgâhında mahkeme emri ile 13.30-14.15 saatleri arasında huzurunda yapılan aramada yatak odasında komodin çekmecesinde 4 adet foil kâğıdına sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çekmece içerisinde 45 miligram ağırlığında tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının benzeri sabıkaları ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası olduğunu belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Barışcan Deliceırmak
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