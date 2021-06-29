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Uyuşturucu zanlısına 3 gün daha tutukluluk

29 Haziran 2021 Salı 17:17
Uyuşturucu zanlısına 3 gün daha tutukluluk
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UYUŞTURUCU MADDE ALMA VE TASARRUF ZANLISININ TUTUKLULUĞU ÜÇ GÜN UZATILDI

UZMAN RAPORLARI HENÜZ POLİSE ULAŞMADI

( MHA - 29-06-2021 )Alınan bir ihbar doğrultusunda 25.06.21 tarihinde Gazimağusa sakini Ali Akçam’ın ikametgâhında yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 86 gr ağırlığında madde ve içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık 2 adet sigara bulunarak emare alındı ve suçüstü hali gereği adı edilen tutuklanmış ve çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

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Zanlı bugün 29.06.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Hüseyin Özdesoy’u tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette, 25.06.21 tarihinde Gazimağusa’da zanlının ikametgâhında bir arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada zanlının sol elinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan ucu yanık 1 adet sarma sigara, salonda TV ünitesi üzerindeki rafta ucu yanık bir sigara ile 1 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine salonda 3 ayrı naylon poşet parçasına sarılı toplam 5 gr ağırlığında madde, elbise dolabında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan her biri 40 gr ağırlığında olmak üzere yeşil renk poşet parçasına sarılı 2 adet maddenin bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlının mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu maddeleri kendi kullanımı için isim bazında verdiği bir şahıstan aldığına dikkat çeken tanık polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin tamamlanamadığını, alınması gereken ifadeler yanında emarelerin analiz ve incelenmek üzere uzmana gönderdiğini ancak henüz bir rapor temin edilemediğine değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Tanık polisin talep ettiği 8 günlük süreyi savcı Hasan Boşnak 3 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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